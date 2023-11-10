Американская HP Inc. ликвидирует свое российское юрлицо

Американский производитель компьютерного оборудования HP Inc. начал ликвидацию российской «дочки» ООО «ЭйчПи Инк». Об этом сообщает РБК.

Компания «ЭйчПи Инк» была зарегистрирована в РФ в 2015 году, она продавала и занималась поддержкой и гарантией продукции под брендом HP. В феврале 2022 года американская HP Inc. решила приостановить поставки в Россию, а в мае прошлого года решила полностью покинуть российский рынок. К концу 2022 года убыток компании составил 1,7 млрд рублей.

В марте прошлого года также стало известно, что американская корпорация Xerox Holdings, которая производит копировальные аппараты, приостановила экспорт в Россию.

В ноябре прошлого года сообщалось, что китайский производитель Pantum и российская «Катюша» намерены заместить уход американских брендов Hewlett Packard (HP) и Canon на внутреннем рынке принтеров с помощью наращивания поставок собственной продукции.

Ранее стало известно, что кофе Tchibo сменит в России название.