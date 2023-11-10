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Россиянам пообещали не допустить дефицита шампанского к Новому году

В Минпромторге заявили, что на Новый год не ожидается дефицита игристого вина

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Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в России на новогодние праздники не ожидается дефицита игристого вина. Об этом он сообщил ТАСС.

«Сети нам об этом не сообщают, что какой-то дефицит, в принципе, ожидается. С одной стороны, в период укрепления рубля был завезен очень большой объем импортного вина, с другой — у нас очень высокие объемы производства отечественных вин: и тихих, и игристых. Ну откуда у нас будет дефицит?» — заявил Евтухов.

По словам замглавы Минпромторга, поделившегося мнением в кулуарах Российского винодельческого форума, российские производители в этом году достигли большого объема производства вин.

До этого Минсельхоз поддержал идею об онлайн-продаже вина в России.

Однако законопроект, касающийся эксперимента по онлайн-торговле российским вином с использованием «Почты России», был снят с планируемого в июне рассмотрения Госдумы и перенесен на неопределенный срок.

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