Юрист рассказал, какие операции банк может посчитать подозрительными

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал агентству «Прайм», что банки обязаны самостоятельно сообщать о некоторых операциях в налоговые органы.

По его словам, прежде всего в Федеральную налоговую службу (ФНС) сообщают о значительных единоразовых переводах (примерно от 600 тысяч рублей).

«Банк сделает это, даже если вы переводите деньги на свой собственный счет, например, в другом банке», — предупредил Гусятников, добавив, что это также относится к сделкам с недвижимостью свыше трех миллионов рублей.

Кроме этого, банк оповестит налоговую, если со счета мобильного оператора будут возвращены более 100 тысяч рублей, так как подобные операции часто используют в мошеннических схемах.

По словам эксперта, банки могут сообщить о любых операциях клиентов, которые показались им подозрительными. Часто подозрения возникают, если со счета ежедневно совершается более 30 операций перевода-снятия денег или «прокручивается» более 100 тысяч рублей.

Юрист отметил, что настороженно банки относятся к счетам, с которых не производятся бытовые операции — покупки в магазине, штрафы, ЖКХ.

Гусятников отметил, что переводы от иностранных граждан или с зарубежного счета также привлекают внимание.

До этого член Ассоциации юристов России Андрей Лисов предупредил, что неожиданный перевод денег на карту от незнакомого отправителя может быть частью мошеннической схемы.

Ранее в МВД Дагестана выступили против отправки нюдсов.