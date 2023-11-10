«Аэрофлот» завершил урегулирование иностранного лизинга с BOC Aviation

Группа «Аэрофлот» завершила урегулирование иностранного лизинга с компанией BOC Aviation из Ирландии по девяти самолетам. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

«Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания «НСК», которая выплатила сумму урегулирования», — добавили в «Аэрофлоте».

Уточняется, что лизингодатели прекратили свои требования к России как по страховым полисам, так и по договорам лизинга с ООО «Авиакомпания «Победа» и АО «Авиакомпания «Россия».

12 октября «Аэрофлот» завершил процесс страхового урегулирования по четырем воздушным суднам с ирландским лизингодателем CDB Aviation.

В начале октября стало известно, что «Аэрофлот» завершил страховое урегулирование по 17 самолетам с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital.

В апреле «Аэрофлот» впервые в истории отправил свой самолет на ремонт в Иран. В Тегеран прилетел широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300, который обслужат специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» вернет рейсы из Москвы в Якутск.