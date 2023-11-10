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Патрушев оценил качество отечественного виноматериала

Патрушев: отечественные виноматериалы зачастую даже лучше импортного

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Depositphotos

Ввоз дешевого виноматериала в РФ практически прекратился. Но российские производители производят вино из собственного виноматериала, качеством не хуже и зачастую даже лучше, сообщил в ходе Российского винодельческого форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, передает РИА Новости.

По его словам, с 2019 года произошло беспрецедентное сокращение ввозимого виноматериала.

«По нашим оценкам, на 98% сокращение произошло, практически нет импортного балка (виноматериала)», — сказал Патрушев.

Но это крайне положительно сказалось не только на повышении инвестиционной привлекательности отрасли, но и на улучшении качества и репутации отечественного вина.

Однозначного мнения о влиянии алкоголя на организм человека в современной медицине нет. Однако большинство ученых все-таки сходятся во мнении, что в любых дозах алкоголь негативно влияет на здоровье, в том числе — на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, отметил в беседе с Общественной службой новостей доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев.

В Госдуме ранее предложили запретить в России продажу алкоголя в кегах.

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