Топ-менеджер Сбера оценил ситуацию на финансовом рынке в сфере платежей по QR-кодам

Сбер начал разрабатывать свой сервис оплаты по QR-коду давно, но в прошлом году придал этому проекту новый импульс, поскольку многие клиенты потеряли возможность бесконтактно платить смартфоном, и решение компании стало альтернативой. Об этом в ходе своего выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis заявил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых, его цитирует пресс-служба финансовой организации.

Выступая на круглом столе «НСПК. Партнер или конкурент?», посвященном экосистеме финтех-отрасли России и ее ключевым игрокам, Дмитрий Малых отметил, что у Сбера много совместных проектов с Национальной системой платежных карт, в том числе на базе технологий НСПК.

Отвечая на вопрос о том, как Сбер оценивает ситуацию на финансовом рынке в сфере платежей по QR-кодам, Дмитрий Малых подчеркнул, что расценивает отношения Сбера и НСПК как партнерские.

«Мы — партнеры: у нас много совместных проектов, в том числе на базе технологий НСПК, за что мы очень благодарны. Мы продолжаем развивать безналичные платежи — потенциал для этого есть, и нужны новые решения», — сказал топ-менеджер Сбера.

Он подчеркнул, что компания «научила» свои обычные POS-терминалы генерировать QR-коды и проводить оплату, увидела востребованность и предложила этот сервис своим клиентам и другим банкам.

«Сейчас это партнерский сервис: к нему уже подключились несколько банков и до конца года должны присоединиться еще 4 банка. Мы выступаем за интеграцию, видим интерес партнеров и приглашаем присоединяться новых», — заключил Малых.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проводит Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Мероприятие стало крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.