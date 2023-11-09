В России могут разрешить экспорт бензина и дизеля на следующей неделе

Правительство РФ поручило нефтяным компаниям готовиться к отмене всех оставшихся ограничений на экспорт дизтоплива и бензина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

По словам одного из собеседников Reuters, экспортные ограничения могут быть полностью сняты уже на следующей неделе. Другой источник также сообщил, что обещанная отмена запрета ожидается в ближайшие дни. «Сейчас наступил сезон низкой активности, мы не можем продавать так много на внутреннем рынке», — сказал анонимный источник агентству.

В 2022 году Россия экспортировала 35 млн тонн дизтоплива и 4,8 млн тонн бензина, подсчитало агентство.

Россия, крупнейший мировой экспортер дизеля, ввела запрет на топливный экспорт 21 сентября, чтобы сдержать внутренние цены. 6 октября ограничения для дизеля были частично сняты, но на поставки бензина остались.

В начале ноября вице-премьер Александр Новак назвал условие для снятия ограничений на экспорт топлива.

Ранее появилась информация о том, что власти РФ обсуждают с нефтяниками снятие запрета на экспорт бензина Аи-92.