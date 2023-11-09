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В Минпромторге не получали данных о подорожании продуктов

Минпромторг: сигналов о росте цен на продукты от представителей отрасли не было

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Depositphotos

Министерство промышленности и торговли на данный момент не получало от представителей отрасли сигналов о возможном подорожании продуктов питания, рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов, передает «Прайм».

По его словам, сигналов пока нет ни по одному виду продовольственных товаров, кроме яиц и куриного мяса.

«Мы сейчас готовим механизм еженедельного мониторинга ситуации. Все крупные торговые сети будут регулярно присылать данные о предлагаемом поставщиками повышении цен, чтобы можно было оперативно реагировать», —уточнил чиновник.

До этого Росстат зафиксировал замедление роста цен на яйца и курицу в России. За неделю с 24 по 30 октября яйца подорожали на 2,26%, куриное мясо — на 0,43%. Кроме того, ЦБ РФ обратил внимание на первые признаки сокращения потребительского спроса в октябре 2023 года. По данным регулятора, платежи в таких сферах, как производство продуктов питания, сельское хозяйство, розничная торговля, операции с недвижимостью, сократились на 0,4% к среднему уровню третьего квартала.

Ранее в России зафиксировали рекордное подорожание арендного жилья.

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