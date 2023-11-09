Минсельхоз поддержал продление пошлины на вина из недружественных стран

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации поддержало продление повышенной 20-процентной пошлины на импорт вина из недружественных стран на следующий год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

«Мы в любом случае поддерживаем предложение о продлении этой меры и уже после 1 января 2024 года», — сказал он.

1 ноября директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил, что ассортимент российского вина в магазинах вырос в десять раз за последние годы. Он также отметил, что за последние годы значительно выросло качество и количество товарных позиций российского вина, а также улучшился дизайн бутылок и этикеток.

По данным Минпромторга, акция «Дни российских вин» увеличивает продажи отечественного вина на 30-40% в период ее проведения.

Ранее фармпроизводители выступили против введения акциза на этанол.