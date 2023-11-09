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Альфа-Банк стал одним из лидеров в рейтинге работодателей РБК

Альфа-Банк вошел в первую группу работодателей рейтинга РБК

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк вошел в первую группу компаний-лидеров рейтинга российских работодателей РБК.

Всего в рейтинге 4 группы, в которые вошли 166 компаний.

«За последние годы мы сделали значительный вклад в развитие бренда банка как работодателя. Мы в Альфе развиваем программы по обучению как hard, так и soft skills, запускаем бесплатную образовательную программу по искусственному интеллекту в 300 университетах страны, где будем сотрудничать с ведущими федеральными и региональными вузами», — отметил главный управляющий директор Альфа-Банк Владимир Верхошинский.

Он добавил, что Альфа-Банку ценно получить высокую оценку экспертов рынка и отклик от сотрудников и тех, кто только мечтает попасть в Альфа-Банк.

Участники рейтинга РБК оценивались по следующим критериям: сотрудники и условия труда, эффективность бизнеса и инновационное развитие, деловая репутация компании и мнение самих сотрудников.

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