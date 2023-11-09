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Виртуальный ассистент «Салют» перевели на нейросетевую модель GigaChat

Россиянам стал доступен виртуальный ассистент «Салют» нового поколения

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Пресс-служба Сбера

Виртуальный ассистент «Салют» перевели на нейросетевую модель GigaChat, сообщает пресс-служба Сбера. Теперь владельцы умных колонок SberBoom и SberBoom Mini смогут общаться с ассистентом почти как с человеком.

Отмечается, что Сбер перевел процессинг своего виртуального ассистента на большую языковую модель (LLM). Теперь за память, принятие решений и выполнение пользовательских инструкций в ассистенте «Салют» на умных колонках SberBoom отвечает GigaChat. При этом технология GigaSearch обеспечивает точность ответов на фактологические вопросы.

Как уточнил вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка Денис Филиппов, большие языковые модели в целом и GigaChat в частности позволяют создавать виртуальных ассистентов на качественно новом уровне.

«Благодаря GigaChat ассистент «Салют» стал еще больше похож на живого человека, дав начало развитию следующего поколения ИИ-помощников. Помимо эмпатии, разных характеров и голосов, у «Салюта» появилась легкость в общении. Пользователю не нужно придумывать, как именно говорить с ИИ-помощником, — не надо запоминать команды, вникать в логику обработки запросов. Достаточно просто говорить с ним как с другом или коллегой, естественно и непринужденно», — сказал он.

Раньше, чтобы получить доступ к возможностям GigaChat в ассистенте «Салют», пользователям нужно было запустить специальный навык по фразе «Салют, запусти GigaChat». Теперь GigaChat встроен в виртуального ассистента «Салют». Количество ежемесячных пользователей (MAU) виртуального ассистента «Салют» составляет 19,5 млн человек.

Отмечается, что ассистент помнит контекст последних реплик, поэтому лучше отрабатывает запросы. Например, если пользователь сначала расскажет о том, что любит клубнику, а потом попросит придумать рецепт пирога, то сгенерированный рецепт будет о клубничном пироге.

При этом GigaChat в «Салюте» выполняет инструкции человека без запуска отдельных навыков прямо во время диалога. Например, можно попросить ИИ-помощника что-нибудь придумать, а потом скорректировать сгенерированный результат с учетом комментариев.

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