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Великобритания сняла санкции с фигуранта черного списка по России

Великобритания отменила санкции против экс-члена правления «Открытия» Стогниенко

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Великобритания отменила персональные санкции в отношении бывшего члена правления банка «Открытие» Сергея Стогниенко. Об этом свидетельствует документ размещенный на сайте правительства Великобритании.

Стогниенко попал под ограничительные меры Лондона в сентябре 2022 года. Теперь его имя исключено из санкционного списка. На момент включения в санкционный список, по данным издания Frank Media Стогниенко не входил в топ-менеджмент банка.

«Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше не распространяются санкции»,— говорится в примечании Минфина Великобритании.

Причины отмены санкций в отношении бывшего топ-менеджера «Открытия» не указываются.

В начале ноября США расширили санкционные списки в отношении России. Под ограничения попали около 40 физлиц и десятки юрлиц. В черный список были включены банки Абсолют Банк, ХКФ Банк, Почта Банк, ВБРР и Русский Стандарт. Кроме того, власти США включили в SDN-список «СПБ Биржу», ООО «Арктик СПГ 2», АФК «Система». Внесение в SDN-список фактически означает блокировку связи с долларовой системой и США, а именно запрет на сотрудничество и активы.

Ранее в США продлили лицензию для работы с российскими банками.

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