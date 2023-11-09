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Госдума продлила приостановку выплат по вкладам CCCР

Госдума продлила приостановку выплат по вкладам CCCР до 2027 года

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Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, в соответствии с которым приостановка выплат компенсаций в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года, продлевается до 1 января 2027 года. Речь идет о документе, сопутствующем проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, передает ТАСС.

Согласно закону, восстановление сбережений должно производиться переводом их в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости этого набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств РФ.

По информации правительства РФ, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства России на их погашение понадобилось бы: в следующем году — 61,8 трлн руб., в 2025 году – 64,2 трлн руб., в 2026 году – 66,8 трлн руб. Как говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту, финансовая оценка выполнена исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд руб., размера единицы номинала целевого долгового обязательства РФ по состоянию на 30 декабря 2002 года 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003-2026 годов.

Ежегодно с 2003 года в России продлевают приостановку таких компенсаций. Это делается в связи с тем, что нет «источников финансового обеспечения» и «законодательной области применения долгового рубля», сказано в пояснительной записке к документу.

В 1995 году в России приняли закон, в соответствии с которым гарантируется восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории РФ до 1 января 1992 года.

До этого сообщалось, что Ассоциация банков России поддержала предложение председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной по долгосрочным вкладам.

Ранее экономисты назвали последствия повышения ключевой ставки ЦБ.

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