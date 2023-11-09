Миру предрекли высокую инфляцию на десятилетия вперед

Мир вступил в период деглобализации и структурных изменений, которые приведут к повышению базового уровня инфляции на десятилетия. Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на заявление основатель хедж-фонда Citadel Кена Гриффина.

По словам Гриффина, эпоха мирного дивиденда подошла к концу. «Мы, вероятно, увидим более высокие реальные и номинальные ставки, что повлияет на стоимость финансирования дефицита США», — сказал миллиардер.

Он добавил, что текущий уровень дефицита бюджета США неустойчив. По словам Гриффина, ФРС может продолжать печатать деньги, чтобы избежать дефолта, но экономические последствия будут разрушительными.

Глава Citadel также отметил, что конфликт на Украине означает, что Европа борется с сохранением своей экономики после потери дешевых энергоносителей.

«Многие тенденции сейчас толкают нас к деглобализации», — резюмировал он.

До этого ведущие экономисты спрогнозировали затяжной период высоких процентных ставок в ЕС.

Ранее глава ЕЦБ назвала сроки возвращения инфляции в норму.