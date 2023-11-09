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Европейская «дочка» ВТБ сменит свое название

Reuters: дочерняя компания банка ВТБ в Европе сменит название на OWH SE

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Depositphotos

Дочерняя компания российского банка ВТБ в Европе — VTB Bank Europe SE — планирует изменить свое название в связи с тем, что материнская компания не разрешила ей продолжить работу под этим брендом. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя компании.

По словам главного исполнительного директора VTB Bank Europe SE Фрэнка Хеллвига, банк получит название OWH SE, которое происходит от более раннего наименования банка — Ost-West Handelsbank. Это название носил банк, который был основан в Германии Госбанком Советского Союза и ВЭБ СССР в 1971 году для расчетов с Западной Германией. После распада СССР его приобрел ВТБ.

Хеллвиг отметил, что ранее он обращался в российский ВТБ, чтобы получить разрешение на дальнейшую работу под прежним названием, пока действует лицензионное соглашение, но банк отказался.

До этого председатель правления «Тинькофф Банка» Станислав Близнюк сообщал, что у кредитной организации нет необходимости менять название.

Ранее Банк ВТБ показал цифрового помощника Тамару.

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