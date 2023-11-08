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Альфа-Банк получил платиновый статус в рейтинге лучших работодателей России

Альфа-Банк получил «платину» в рейтинге лучших работодателей по версии Forbes

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Антон Косицын

Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России по итогам 2022 года. Одним из лидеров рейтинга, получившим 2 платиновые награды, стал Альфа-Банк, сообщили в пресс-службе компании.

Эксперты отметили инициативы Альфа-Банка во всех HR-направлениях — работа с вузами по всей стране, бесплатное обучение IT-специалистов, программы, благодаря которым каждый сотрудник может бесплатно освоить новую профессию — стать разработчиком, дата-сайентистом или массовым специалистом.
Кроме того, жюри оценило, что Альфа-Банк открыл IT-кластеры в Новосибирске, Барнауле и Ульяновске, а также — 2 коворкинга в Сочи, на берегу моря и в горах.

По словам главного управляющего директора банка Владимира Верхошинского, Альфа-Банк применяет цифровой подход в разработке не только клиентских сервисов, но также и в HR, что позволило достичь заметных результатов.

«Мы заботимся о команде, активно идем в регионы, растим финтех-специалистов по всей стране, внедряем программу по искусственному интеллекту в более чем 300 вузов, «попасть в Альфу» становится мечтой для тысяч ребят, и это только начало», — поделился Верхошинский.

В новый рейтинг лучших работодателей России вошли 125 компаний. Они оценивались по трем ключевым блокам параметров: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление». В двух из них банк получил высшую оценку «платина» от экспертного жюри.

Впервые рейтинг лучших работодателей Forbes был составлен в 2019 году.

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