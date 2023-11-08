Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк запустит бесплатную образовательную программу по искусственному интеллекту

В 300 университетах России откроется образовательная программа по ИИ

close
100%
Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк запустит бесплатную образовательную программу по искусственному интеллекту в 300 университетах страны. Об этом на Finopolis 2023 во время Пленарной дискуссии, посвященной искусственному интеллекту, рассказал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

В рамках проекта банк будет сотрудничать с ведущими федеральными и региональными вузами. Это будут кафедры, образовательные курсы, посвященные технологиям, большим данным и искусственному интеллекту. Обучение будет бесплатным.

«Если раньше было важно повышать финансовую грамотность, то сейчас крайне важно помогать с цифровой грамотностью будущих молодых специалистов. И мы видим в этом нашу миссию. Программа поможет им получить полезные прикладные знания профессий будущего, связанных с искусственным интеллектом. Совершенно случайно совпало, что поколение в возрасте младше 13 лет имеет одноименное название с банком — альфа, и эта программа ориентирована на них», — отметил Верхошинский.

Предполагается, что среди будущих выпускников будут дата-сайентисты, продакт и проджект менеджеры, стратеги, специалисты по работе с ИИ и IT. При этом в банке уточнили, что образовательные проекты будут направлены развитие цифровых навыков студентов через практико-ориентированное обучение с привлечением экспертов Альфа-Банка.

Отмечается, что в ряде вузов уже стартовал курс по продуктовому менеджменту. Также Альфа-Банк запустил магистратуру с МФТИ и цифровую кафедру в Финансовом университете, которую возглавляет директор Центра продвинутой аналитики Альфа-Банка Алексей Каширин. Кроме того, банк открывает ИТ-коворкинги в ведущих вузах страны, недавно такое пространство открылось в Высшей школе экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий