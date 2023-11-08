В ООН заявили о сложностях при восстановлении зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что возобновление зерновой сделки является сложной, но выполнимой задачей. Об этом сообщает ТАСС.

«Это будет сложно... Мы продолжаем предпринимать усилия», — сказано в сообщении.

8 ноября министр иностранных Сергей Лавров заявлял, что российская сторона зерновой сделки «на нуле», несмотря на усилия представителей ООН.

До этого исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд говорил, что вернуться к прежней зерновой сделке по экспорту украинского зерна через черноморские порты не удастся, для этого потребуется новый формат взаимодействия Москвы и Киева.

31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Вашингтон не видит альтернативы зерновой сделке с Россией для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.