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В ООН заявили о сложностях при восстановлении зерновой сделки

Генсек ООН Гутерриш: восстановить зерновую сделку будет сложно

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Vadim Ghirda/AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что возобновление зерновой сделки является сложной, но выполнимой задачей. Об этом сообщает ТАСС.

«Это будет сложно... Мы продолжаем предпринимать усилия», — сказано в сообщении.

8 ноября министр иностранных Сергей Лавров заявлял, что российская сторона зерновой сделки «на нуле», несмотря на усилия представителей ООН.

До этого исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд говорил, что вернуться к прежней зерновой сделке по экспорту украинского зерна через черноморские порты не удастся, для этого потребуется новый формат взаимодействия Москвы и Киева.

31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Вашингтон не видит альтернативы зерновой сделке с Россией для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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