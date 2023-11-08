МТС стала одним из двух лучших работодателей России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России, в котором особое внимание уделено социальным и экологическим обязательствам компаний. Одним из лидеров рейтинга, получившим высокие оценки и платиновый статус по ряду критериев, стала цифровая экосистема МТС, сообщили в пресс-службе компании.

Так, цифровая экосистема МТС стала одной из двух компаний, удостоенных «платины» по трем параметрам рейтинга: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление».

Члены жюри признали экосистему МТС ответственным работодателем в связи с тем, что компания ежегодно реализует более 500 социальных и благотворительных программ с фокусом на цифровые технологии.

Эксперты отметили высокий уровень таких HR-показателей, как социальный пакет и условия труда, вклад программ МТС в устойчивое развитие общества и территорий присутствия, в том числе в рамках экопросветительских инициатив и проектов в области цикличной экономики.

Эксперты обратили внимание на то, что МТС занимается обучением сотрудников и развивает стажерские программы: по итогам 2022 года более 25% стажеров переведены в штат компании, а в ИТ-направлении 45% стажеров продолжили развивать карьеру в компании.

Для поддержки уязвимых групп населения компания ведет работу по привлечению инклюзивных соискателей, создает для них доступную среду.

Характерную для ИТ-сферы проблему гендерного дисбаланса в компании решают путем просветительских программ по популяризации ИТ-профессий среди выпускников вузов и развитию женского предпринимательства.

Для поддержки принципов цикличной экономики МТС реализует программу «Лаборатория жизненного цикла»: в 2022 году 350 тыс. единиц клиентского оборудования направили для повторного использования.

В рамках развития практик ответственного управления МТС расширяет комплаенс-программы и развивает партнерство с местными производителями и малым бизнесом.

По словам вице-президента МТС по управлению персоналом Ларисы Бодягиной, экосистема компании дает возможность сотрудникам заниматься значимым и интересным делом.

«Мы реализуем благотворительные и социальные проекты, которые охватывают широкий спектр сфер общественной жизни, включая образование, поддержку талантливой молодежи и помощь нуждающимся и уязвимым группам населения. Все это отмечено экспертным жюри — второй год подряд мы завоевываем платину», ― констатировала Бодягина.

Впервые рейтинг лучших работодателей Forbes был составлен в 2019 году.