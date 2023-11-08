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Госдума утвердила индексацию пенсий выше уровня инфляции

Госдума в первом чтении одобрила индексацию для неработающих пенсионеров на 7,5%

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РИА Новости

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,5% с 1 января 2024 года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает «Российская газета».

Согласно документу, который внесло правительство вместе с проектом бюджета, пенсионный коэффициент вырастет до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 8134,88 рубля.

В результате перерасчета с 1 января средний размер пенсии неработающих пенсионеров увеличится на 1572 рубля и достигнет 22605 рублей. Для пенсионеров по старости прибавка в среднем составит 1631 рубль, а средняя пенсия — 23 449 рублей.

По словам Володина, в бюджете уже заложены 234 млрд рублей на повышение пенсий в 2024 году. В 2025 году индексация запланирована в два этапа — с 1 января по инфляции и с 1 апреля исходя из доходов Пенсионного фонда.

Эксперт Сергей Алтухов отметил, что увеличенный размер индексации поможет нивелировать влияние инфляции и поддержит уровень жизни пенсионеров.

До этого в России заявили о росте среднемесячной зарплаты за восемь месяцев года.

Ранее в Госдуме призвали увеличить пенсию многодетным россиянам.

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