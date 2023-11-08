В России создадут академию для обучения профессионалов венчурного рынка

Российская венчурная компания (РВК) создаст Академию РВК для повышения квалификации участников российского венчурного рынка, сообщает пресс-служба РВК.

Академия РВК ориентирована на профессиональных участников венчурной индустрии, а также на финансистов и инвесторов.

«Мы рассчитываем, что обмен опытом и получение новых знаний позволят не только повысить качество работы существующих фондов, но и сформировать новые команды, а также впоследствии запустить новые фонды с качественным управлением, что обеспечит дополнительный приток инвестиций в развитие российских технологических компаний», — заявил генеральный директор РВК Анатолий Браверман.

Первым проектом академии станет образовательный курс по созданию и управлению венчурным фондом для инвестиций в российские технологические компании.