Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Банда фальшивомонетчиков сбыла по всей России 1 млрд рублей

ОПГ напечатала в Дагестане 1 млрд фальшивых рублей и успела сбыть их по России

close
100%
Depositphotos

Организованная преступная группировка напечатала в Дагестане 1 млрд фальшивых рублей и успела сбыть по всей России, до того как члены группы были задержаны. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ».

Среди задержанных оказались также главари банды: 46-летний Мугутдин Чаринов и 62-летний Гаджи Даудов. Оба они являются рецидивистами. По данным следствия, Чаринов и Даудов с 2018 года активно сотрудничали с площадкой по торговле поддельными деньгами «Элит», известной в даркнете.

Они продавали площадке фальшивые купюры по цене в 30% от их номинала. Изъятые у фальшивомонетчиков купюры оказались настолько высокого качества, что их даже принимали банкоматы.

В ходе оперативно-следственных действий, в которых принимали участие ФСБ, МВД и Росгвардия, были изъяты станки для изготовления фальшивок, принтеры для струйной печати, резаки, сушильные аппараты, краски и металлические клише.

До этого Министерство внутренних дел раскрыло детали специальной операции в отношении банды фальшивомонетчиков, организовано больше 100 обысков в квартирах подозреваемых.

Ранее ФСБ задержала 24 фигуранта по делу крупной группировки фальшивомонетчиков.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий