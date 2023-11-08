Банда фальшивомонетчиков сбыла по всей России 1 млрд рублей

Организованная преступная группировка напечатала в Дагестане 1 млрд фальшивых рублей и успела сбыть по всей России, до того как члены группы были задержаны. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ».

Среди задержанных оказались также главари банды: 46-летний Мугутдин Чаринов и 62-летний Гаджи Даудов. Оба они являются рецидивистами. По данным следствия, Чаринов и Даудов с 2018 года активно сотрудничали с площадкой по торговле поддельными деньгами «Элит», известной в даркнете.

Они продавали площадке фальшивые купюры по цене в 30% от их номинала. Изъятые у фальшивомонетчиков купюры оказались настолько высокого качества, что их даже принимали банкоматы.

В ходе оперативно-следственных действий, в которых принимали участие ФСБ, МВД и Росгвардия, были изъяты станки для изготовления фальшивок, принтеры для струйной печати, резаки, сушильные аппараты, краски и металлические клише.

До этого Министерство внутренних дел раскрыло детали специальной операции в отношении банды фальшивомонетчиков, организовано больше 100 обысков в квартирах подозреваемых.

Ранее ФСБ задержала 24 фигуранта по делу крупной группировки фальшивомонетчиков.