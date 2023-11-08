Минагрополитики Украины и Всемирный банк заключили грантовое соглашение

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило, что заключило со Всемирным банком соглашение на предоставление грантовой помощи в размере $700 млн для восстановления сельского хозяйства. Об этом говорится на сайте министерства.

«Подписано грантовое соглашение Мультидонорского трастового фонда помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины и соглашение о ссуде (Экстренный проект инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE))», — сообщается в публикации.

Деньги также планируется направить малым сельскохозяйственным производителям, которые специализируются на разведении коров, овец или коз. Реализация проекта намечена на текущий и 2024 годы.

Накануне сообщилось, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж выделит фонду поддержки Украины еще 200 млн евро, чтобы позволить Киеву и дальше закупать французское оружие.

До этого сообщалось, что министр агрополитики Украины Николай Сольский договорился с польским коллегой Робертом Телусом разработать вариант взаимодействия по экспорту на фоне скандала с зерном.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.