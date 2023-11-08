Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Компании чаще стали требовать убытки с директоров из-за налогов

«Ъ»: количество судов компаний с директорами из-за налогов выросло почти вдвое

close
100%
Depositphotos

Компании в России все чаще обращаются в суд с требованиями о взыскании убытков с бывших директоров из-за дополнительно начисленных налогов и штрафов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как следует из обзора юридической компании BFL | Арбитраж.ру, с 2020 по первое полугодие 2023 года было рассмотрено уже 101 такое дело. По словам партнера юрфирмы ProLegals Елены Кравцовой, чаще всего иски подают сами компании в лице нового руководителя либо их учредители. Количество подобных споров выросло с 20 в 2020 году до 37 в 2022-м. По мнению экспертов, причины роста — увеличение деловой активности после пандемии и активизация налоговиков.

В среднем истцы выигрывают около половины дел. Из заявленных к взысканию 1,8 млрд рублей убытков суды удовлетворили требования на 325 млн рублей. Чаще всего в исках фигурируют штрафы и пени, а не сами суммы недоимок.

По словам юриста Киры Гин, недоимку можно взыскать, если доказана вина директора в совершении фиктивных операций. В остальных случаях нельзя перекладывать на руководителя обязанность компании по уплате налогов, отмечает Елена Кравцова.

До этого стало известно, что Минфин не планирует повышение ставок НДФЛ в 2023 и в 2024 годах.

Ранее депутат Госдумы сравнил монетарную политику ЦБ и Минфина с западными санкциями.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий