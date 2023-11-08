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На Украине придумали, как вытеснить «Росатом» с европейского рынка

Кулеба заявил, что Киев придумал способ вытеснения «Росатома» из ЕС

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев совместно с американским предприятием Westinghouse решил, как добиться вытеснения России с рынка топлива для АЭС в Европейском Союзе. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

По словам министра, сейчас результата приложенных усилий не наблюдается.

«Украина вместе с компанией Westinghouse предложила решение, которое разрушает монополию России на поставку топлива на атомные электростанции в странах ЕС, построенные Россией и Советским Союзом. Мы дали удочку в руки ЕС», — пояснил Кулеба.

Как добавил глава украинского МИД, к настоящему моменту никакого эффекта при попытках вытеснить в том числе «Росатом» с рынка ЕС не замечено.

До этого экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев допускал, что поставки нефти из РФ можно ограничить по примеру Google. Он напоминал, что в практике Евросоюза уже было применение антимонопольного законодательства против поставок удобрений и металлов с Украины.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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