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Россияне стали тратить на гаджеты больше заемных денег

«Известия»: россияне стали чаще тратить заемные деньги на электронику

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Depositphotos

По данным ретейлеров и операторов, россияне все чаще покупают электронику на заемные деньги. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В МТС подчеркнули, что спрос на кредиты растет. В октябре 2022 года доля данного оборота в розничной сети оператора составляла 21,4%, в октябре 2023 года доля достигла 34,5%.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что увеличение объема заемных средств, которые были потрачены на покупку электроники, связано с резким роста курса доллара в конце лета. По его словам, после этого делать покупки в кредит «казалось логичным», ведь при такой динамике валюты это могло оказаться дешевле, даже с учетом процентов по займу.

До этого, по данным исследования банка «Русский стандарт», стало известно, что доля покупок россиянами бытовой техники и электроники китайских брендов с января по сентябрь 2023 года выросла до 43%, что на 48% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Китайская продукция стала самой популярной у россиян. На втором месте по предпочтениям оказались отечественные товары (29% от числа покупок), на третьем — европейские бытовая техника и электроника. Их доля составила 28%.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.

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