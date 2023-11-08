Правительство Украины решило продать армейские шапки-ушанки и просроченное зерно

Украинское правительство распорядилось продать находящиеся на хранении в Госрезерве страны армейские ушанки и старые запасы зерна. Об этом сообщается на сайте министерства экономики Украины.

Предназначенные для военнослужащих шапки-ушанки из искусственного меха, хранящиеся на складах с начала 2000-х годов, говорится в сообщении, больше не отвечают новым требованиям к ношению военной формы и поэтому подлежат реализации с торгов.

Также будет продано зерно урожаев 2007-2018 годов. Срочная реализация зерна объяснятся тем, что сроки его хранения составляют два года. Поэтому дальнейшее содержание зерна на складах Госрезерва приведет лишь к ухудшению его качества и постоянному уменьшению стоимости.

Кроме того, на конкурсной основе будет реализовано невостребованное моторное масло, срок хранения которого также истекает.

Заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко отметил, что реализация невостребованного имущества, срок хранения которого истек, позволит государству сэкономить средства, которые сегодня тратятся на его хранение. Поступления от продаж позволят обновить и увеличить запасы Госрезерва.

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