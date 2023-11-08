Банк ВТБ показал цифрового помощника Тамару

На форуме Finopolis-2023 ВТБ продемонстрировал прототип цифрового помощника с визуальным образом —Тамару. Об этом «Газете.Ru» рассказали в банке.

Как сообщили в банке, Тамара была создана искусственным интеллектом путем слияния сети нейронов, совместившей портреты 50 выдающихся женщин, которые в разное время внесли значимый вклад в развитие ИТ-сферы. При этом ее голос, мимика и речь синхронизированы в режиме реального времени.

«Тамара — это синергия навыка финансового помощника, прорыва в области визуализации, а также возможностей голосового общения в режиме реального времени. В будущем банковские помощники будут становиться все более умными и нативными с точки зрения контакта с клиентом. А банки вступят в конкуренцию, предлагая все более продвинутых цифровых помощников», — сказал заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

На стенде демонстрировался пример взаимодействия с Тамарой: пользователь мог задать ей вопрос, на который аватар отвечал, подключая при этом функции финансового чат-бота.

ВТБ намерен в дальнейшем интегрировать 3D-аватара в мобильное приложение банка. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Георгий Горшков отметил, что в перспективе помощник может появиться на сайте банка и в его офисах.

«Несмотря на проактивное развитие технологий и масштабную цифровизацию, которые позволяют решать все вопросы 24/7 из любой точки мира в «автономном режиме», даже в каналах самообслуживания мы видим растущий спрос на привычное общение. Чтобы создать максимально удобные условия для использования наших сервисов для всех категорий клиентов, мы постоянно работаем над развитием голосового, а теперь и визуального консультанта», — подытожил Горшков.

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