Аналитик рассказал о доле нефтяных доходов в бюджете РФ

Большую часть нефтегазовых доходов бюджета Российской Федерации обеспечивают поступления от добычи нефти. Об этом заявил заместитель директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Александр Фролов.

По словам Фролова, сами нефтегазовые доходы традиционно состоят из неравновесных долей. Он уточнил, что большую их часть обеспечивают поступления от добычи «черного золота». Он подчеркнул, что до 70% всех нефтегазовых доходов бюджета — это один только налог на добычу полезных ископаемых на нефть.

«За первые десять месяцев года он принес государству 5,99 трлн рублей. То есть к настоящему моменту НДПИ на нефть обеспечил две трети запланированного годового объема нефтегазовых доходов», — заявил эксперт.

Эксперт рассказал, что в текущем году наблюдается закономерное снижение газовых доходов в доле нефтегазовых поступлений. При этом наблюдаемое снижение нефтегазовых поступлений Фролов объяснил тем, что объем трубопроводного экспорта голубого топлива в течение года закономерно сократится не менее чем на 100 млрд куб. м по сравнению с 2021-м.

Как сообщается на сайте Минфина, нефтегазовые доходы по итогам 10 месяцев 2023 года составили 7,210 млрд рублей и снизились на 26,3% год к году. При этом отмечается, что «месячная динамика нефтегазовых доходов остается на уровне, значимо превышающем их базовый размер» (8 трлн рублей в год). Так, в октябре объем нефтегазовых доходов превысил уровень аналогичного месяца 2022 года на 27%.