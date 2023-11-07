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Россия сократила экспорт в США

Импорт товаров из РФ в США сократился на 15% до $252 млн

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Объем импорта российских товаров в США в сентябре составил $252,3 млн, что на 15% ниже показателя августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро переписи населения США.

Экспорт американской продукции в РФ в рассматриваемом месяце также сократился до $38,4 млн с $32,1 млн в августе. В целом за январь-сентябрь импорт товаров из России в США упал с $29,6 млрд в прошлом году до $14,45 млрд, а экспорт американских товаров в РФ составил $1,7 млрд против $6,4 млрд годом ранее.

Как отмечают в ведомстве, причиной стало ужесточение санкций против РФ. В результате дефицит торгового баланса США в сентябре превысил прогнозы и достиг $61,5 млрд. Хотя импорт вырос на 2,7%, до $322,7 млрд, экспорт увеличился только на 2,2%, до $261,1 млрд.

По мере замедления экономического роста партнеров по торговле после ужесточения денежно-кредитной политики в странах экспорт США также может сократиться, полагают аналитики.

До этого в США оценили устойчивость российской экономики.

Ранее в США заявили, что потолок цен на нефть из России привел к укреплению рубля.

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