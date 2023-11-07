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Турецкая лира обновила новый исторический минимум

Турецкая лира упала до исторического минимума 28,6 за доллар

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Depositphotos

В ходе торгов 7 ноября турецкая лира опустилась до отметки в 28,6 лиры за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке Forex.

На минимумах курс лиры откатывался к отметке 28,64. По состоянию на 18:30 мск лира смогла укрепиться до 28,5 за доллар. С начала года лира потеряла более половины своей стоимости. Эксперты связывают обвал с политикой президента Эрдогана, который игнорировал рекомендации экономистов.

Несмотря на повышение ключевой ставки Центробанком до 35%, инфляция в Турции может достичь 68% к концу года. Для сравнения: в 2022 году она составила 85%. Помимо лиры, одними из худших валют развивающихся стран в 2023 году стали российский рубль и аргентинский песо.

На прошлой неделе аналитики оценили перспективы динамики курса российской валюты в ноябре. Эксперты считают, что укрепление рубля до отметки 90 за доллар в ближайшее время вероятно. Это может быть связано с обязательной продажей валютной выручки экспортерами и ослаблением доллара после решений ФРС США.

Ранее Греф назвал фундаментальный курс рубля.

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