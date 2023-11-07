Греф пообещал до конца 2023 года «Оплату улыбкой» в сотнях тысяч терминалов

Сотни тысяч терминалов в России до конца 2023 года оборудуют сервисом, который дает возможность платить при помощи биометрии лица, «по улыбке», сообщил глава Сбера Герман Греф.

«До конца этого года сотни тысяч терминалов будут оснащены возможностью платить с помощью биометрии, и эта услуга доступна только для наших клиентов пока», — ответил Греф на вопрос, смогут ли клиенты любого банка использовать систему оплаты «по улыбке», если их биометрия добавлена в Единую биометрическую систему (ЕБС).

Как отметил бизнесмен, ЕБС не отменяет коммерческие биометрические системы, и в России они будут сочетаться с государственной системой, как и во всем остальном мире.

По словам Грефа, ЕБС сейчас в стадии активного внедрения, и когда оно завершится, тогда можно будет говорить о доступности клиентам других банков.

Глава Сбера напомнил, что банк активно продвигает систему оплаты по улыбке с начала 2023 года. Так, в августе Сбербанк запустил оплату покупок по лицу вместе в сетях X5 Group на 15 тыс. касс самообслуживания, а потом и во всех магазинах «Азбуки вкуса».

Для активации нового способа платежа в мобильном приложении надо подключить сервис распознавания по лицу в профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности. После этого покупки можно оплатить, посмотрев в камеру смартфона.

Клиенты Сбера все чаще стали оплачивать покупки по биометрии, сообщает пресс-служба банка. С июня 2023 года, когда банк стал развивать сервис «Оплата улыбкой», россияне воспользовались им более полумиллиона раз.

Ранее сегодня Сбер провел заседание наблюдательного совета.