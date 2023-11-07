Даймон назвал текущий период самым опасным за последние десятилетия

Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке подтолкнули мир к краю самого серьезного глобального кризиса со Второй мировой войны, считает председатель JPMorgan Джейми Даймон, передает Business Insider.

По его словам, конфликт России и Украины и война Израиля с ХАМАС сделали мир более «страшным и непредсказуемым». «Эти геополитические вопросы очень серьезны – возможно, самые серьезные с 1938 года», – сказал Даймон, имея в виду год, когда нацистская Германия аннексировала часть Чехословакии.

По мнению банкира, сейчас не время беспокоиться о рынках. «Самое важное сейчас – это свобода, демократия, продовольствие, энергия, иммиграция», - отметил он.

До этого Даймон уже предупреждал, что конфликт на Ближнем Востоке угрожает мировой экономике. Он назвал текущий период самым опасным за последние десятилетия.

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