Около 90 тысяч человек посетили за выходные павильон «Роснефти» на форуме «Россия»

Порядка 90 тысяч человек за прошедшие выходные 4-6 ноября посетили павильон «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия», сообщает пресс-служба компании. Таким образом, каждый пятый посетитель мероприятия зашел в павильон «Роснефти».

Павильон открылся в день открытия форума «Россия» 4 ноября. Он возведен по авторскому дизайн-проекту специально для форума «Россия». Экспозиция рассказывает о становлении нефтяной отрасли страны и самой компании «Роснефть». Посетители экспозиции «Роснефти» смогут увидеть уникальные экспонаты, фильмы, фотографии, познакомиться с инновационными разработками компании, посетить мастер-классы, лекции и другие мероприятия.

Отмечается, что отдельные разделы экспозиции посвящены сегментам бизнеса и перспективам развития нефтяной отрасли – флагманскому проекту «Восток Ойл». Посетители экспозиции познакомятся с проектом строительства судоверфи «Звезда» в Приморском крае. Благодаря технологии «таймлапс» видеозапись процесса строительства нефтяного танкера уместилась всего в несколько минут.

Кроме того, посетители павильона компании смогут в виртуальном пространстве попробовать себя в качестве бурильщика. На площадке реализована интерактивная механика, с помощью которой, в игровой форме и в взаимодействии с экранами, посетитель может найти место для установки буровой машины (произвести разведку) и самостоятельно, но с учетом физики реального мира, добыть нефть. При этом механика разведки и добычи точно такая же, как на реальном месторождении.

Также с 6 по 9 ноября в павильоне пройдут тематические Дни Красноярского края, который является стратегическим регионом для компании. Культурная программа включает выступления таймырского народного ансамбля песни и танца народов севера «Хэйро», эвенкийского песенного ансамбля «Тогокон» и горловое пение эвенкийской певицы Aina.

Помимо этого, состоится демонстрация национальных костюмов эвенков, мастер-классы по бисероплетению и созданию национальных эвенкийских украшений, игре на национальном музыкальном инструменте варган, интерактивные игры и тематические викторины, краеведческие лекции.