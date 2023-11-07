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Расширение браузера от Яндекса поможет россиянам экономить

Новый сервис поможет найти промокоды для интернет-покупок

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Shutterstock

Яндекс представил расширение для браузеров «Выгода», которое помогает найти пользователям промокоды для покупок в интернете и начислит кешбэк. Предполагается, что расширение позволит экономить и не тратить время на поиск актуальных акций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как уточнили в Яндексе, новый сервис собирает действующие предложения со всего интернета. В компании подчеркнули, что команда сервиса проверяет все промокоды на актуальность. При этом есть возможность пожаловаться на неработающий промокод. Модераторы проверят сигнал и удалят неактуальное предложение.

«Выгода» работает с различными онлайн-ритейлерами из индустрии электронной коммерции — от небольших веб-витрин до огромных магазинов. Когда пользователь заходит на сайт, где есть акции или кешбэк, кнопка «Выгоды» в браузере становится ярче, а рядом с ней высвечивается количество доступных предложений. Остается только кликнуть на нее и активировать подходящее», — говорится в сообщении.

Расширение доступно в специальной сборке Яндекс Браузера для компьютеров, а также в Chrome, Safari, Edge и Opera.

«Все, что добавляется в экосистему Яндекса, имеет право на успех. Другое дело — широта использования этой темы. Мне не кажется, что сервис станет повсеместным инструментом, как Яндекс Такси, Яндекс Еда или Яндекс Лавка. Скорее всего, это будет нишевой сервис, позволяющий привлекать аудиторию, которая ищет скидки. Для них вот этот инструмент будет очень полезен», — отметил независимый эксперт по инновациям в ритейле, сооснователь New retail и Project Line Борис Агатов.

Он подчеркнул, что сервисы кэшбэков привлекают достаточно обширную аудиторию для бизнеса.

«Поэтому все сейчас будет зависеть от Яндекса: насколько широко он сможет распространить этот инструмент среди своей лояльной и не лояльной аудитории», — добавил Агатов.

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