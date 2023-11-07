В Финляндии конфисковали недвижимость россиянина на €2,5 млн

Недвижимость российского ученого и бизнесмена Бориса Алешина стоимостью более €2,5 млн арестовали в Финляндии. Об этом сообщает во вторник агентство STT.

В июне этого года Алешин попал в санкционный список Европейского союза. Причиной был назван тот момент, что россиянин якобы работает в нескольких компаниях, связанных с оборонной промышленностью РФ.

Курортная недвижимость, а именно два смежных объекта недвижимости общей стоимостью более €2,5 млн, российского предпринимателя была конфискована агентством по взысканию долгов в Киркконумми по запросу МИД Финляндии в сентябре этого года.

Согласно решению исполнительного органа, принадлежащая Алешину недвижимость не может быть, в частности, заложена или отчуждена без разрешения судебного пристава-исполнителя. Кроме того, крупнейшему финскому банку OP запрещено передавать закладные на принадлежащие россиянину земельные участки кому-либо, кроме исполнительного органа.

1 ноября стало известно, что в Финляндии конфисковали ряд российских товарных знаков.

Ранее в России нашли применение активам Евросоюза в случае их конфискации Москвой.