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Эксперты ожидают роста дефолтов россиян по кредитам

Почти 18% россиян отдают на кредиты более половины зарплаты

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Почти 18% российских потребителей, принявших участие в опросе сервиса «Кредитный помощник», заявили, что направляют на погашение своих кредитов более половины своего месячного дохода. Об этом сообщает Forbes.

Согласно исследованию, проведенному в октябре, 42% респондентов тратят на выплаты 10-30% дохода, 24% — 30-50%. Лишь 12% опрошенных закладывают на эту статью расходов менее 10%. При этом 56% россиян имеют один кредит, 28% — два, 8% — три и более. Ранее, в августе, об одном кредите сообщали только 35% респондентов.

«Ситуация с кредитной нагрузкой ухудшается, — отмечает Валерий Пивень, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА. — В августе доля граждан, закладывающих более 50% дохода на обслуживание кредитов, составляла 16%, а в октябре она выросла до 18%».

Эксперты объясняют бум потребительского кредитования стремлением граждан воспользоваться доступными условиями до ужесточения требований банков. По данным ЦБ РФ, за январь-август портфель ипотеки увеличился на 16% — до 16,4 трлн руб., необеспеченного кредитования — на 12%, до 13,4 трлн руб.

Управляющий директора «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что сейчас масштабы кредитования размывают накапливающуюся просрочку, однако по мере охлаждения рынка и вызревания уже выданных кредитов дефолты заемщиков будут все более очевидными.

До этого Банк России зафиксировал ухудшение стандартов ипотечного кредитования.

Ранее россиян предупредили об ужесточении правил ипотеки.

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