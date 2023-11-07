Правительство нашло источник компенсации расходов бюджета на демпфер

Согласно информации источников издания «Коммерсантъ», правительство планирует внести в Государственную думу РФ поправки о компенсации расходов бюджета на выплаты нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) за поставки на внутренний рынок. В сентябре компенсации по механизму демпфера были снижены вдвое, однако по итогам октября планируется вернуться к полным выплатам.

Большую часть расходов на демпфер планируется компенсировать за счет «Газпрома» путем повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ и газовый конденсат, так как газовая компания перерабатывает их на заводах, получающих топливный демпфер.

Согласно новым поправкам, предлагается повысить НДПИ для газового конденсата для «Газпрома» с помощью нового коэффициента Ккг, который учитывает надбавки за бензин и дизтопливо и применяется в формуле НДПИ на нефть. Астраханский ГПЗ, Сургутский ЗСК и «Газпром нефтехим Салават» являются крупнейшими переработчиками газового конденсата «Газпрома» для производства бензина и дизтоплива. Эти заводы получают демпфер, но не платят надбавку по конденсату. Согласно данным ФНС, объем добычи газового конденсата за 2022 год составил 18,3 млн тонн. Рост НДПИ на конденсат для «Газпрома», по словам источников, может принести бюджету дополнительно 70–80 млрд рублей в год.

Коэффициент не будет применяться к структурам, доля газа в общем портфеле добычи которых составляет менее 35%. Вероятно, речь идет о «Газпром нефти». Представители пресс-службы правительства подтвердили, что поправки были одобрены на заседании Белого дома и будут внесены в Госдуму.

Еще одной новацией Минфина будет привязка размера субсидий по обратному акцизу к обязательствам по поставкам на внутренний рынок. Чтобы получить полную субсидию, компания должна поставить на внутренний рынок бензин и дизтопливо объемом не менее 40% от общего объема производства светлых нефтепродуктов.

Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии нефтяных компаний стабилизировать цены на бензин и дизтопливо.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.