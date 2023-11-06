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Аналитик Листовский: США стремятся ужесточить потолок цен на нефть, но он не работает

Аналитик Листовский: ужесточения потолка цен на нефть пока не предвидится

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Tatiana Meel/Reuters

Ужесточение потолка цен на российскую нефть пока не предвидится. Такое мнение высказал генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский в беседе с Lenta.ru.

По словам аналитика, сейчас лишь треть российской нефти экспортируется на принадлежащих другим странам танкерах, которые соблюдают потолок цен. А две трети нефти Россия продает с использованием собственных танкеров.

«Формально потолок есть, но фактически он давно уже не работает», — пояснил Листовский.

Он также высказал мысль о том, что ужесточить потолок цен возможно лишь с помощью физического захвата танкеров, что было бы равносильно объявлению России войны, и на это никто не пойдет.

Издание The Wall Street Journal 6 ноября сообщало, что США продолжат вводить новые меры против России в связи с несоблюдением потолка цен на нефть. В частности, для менеджеров портов были разработаны рекомендации, позволяющие добиться увеличения расходов России на транспортировку нефти. Предполагается, что в список условий внесут наличие обязательной страховки для перемещения в водах.

Ранее в США признали, что санкции не снижают нефтяные доходы России.

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