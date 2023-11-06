Китай впервые показал дефицит прямых иностранных инвестиций

В третьем квартале 2023 года Китай впервые зафиксировал дефицит прямых иностранных инвестиций. Об этом свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля КНР.

В июле-сентябре приток прямых иностранных инвестиций в Китай сократился на $11,8 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это с нарастающей напряженностью в отношениях Пекина и Вашингтона.

Ранее издание Bloomberg отметило, что иностранные компании активно выводят капиталы из КНР и переносят производства в другие страны. На такие решения влияют жесткие ограничительные меры Китая в технологическом секторе и ужесточение контроля над вывозом капитала.

Кроме того, экономику Китая сдерживают кризис на рынке недвижимости и вялый рост ВВП. В августе президент США Байден ввел ограничения на инвестиции в китайские технологические компании, что также усилило отток капитала.

В конце сентября китайской экономике предсказали замедление.

Ранее в Китае начали бороться с бегством капитала.