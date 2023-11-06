«Роснефть» построила четверть трубопровода для «Восток Ойла»

На «Восток Ойл» задействовано уже 14 отечественных буровых комплексов и при этом построено более 25% нефтепровода от месторождений к порту «Бухта Север». Об этом заявил вице-президент, главный геолог «Роснефти» Андрей Поляков, передает ТАСС.

По словам вице-президента, специалисты компании ведут опытно-промышленную разработку на Пайяхском и Иркинском месторождениях. Общая длина нефтепровода составит 770 км. В 2022 году ресурсная база «Восток Ойла» пополнилась на 300 млн тонн нефти за счет новых открытий на левом берегу Енисея. Также начаты работы на месторождениях Таймыра, которые дадут основной объем добычи.

Кроме того, для проекта будет построено 12 электростанций общей мощностью 3,6 ГВт. Планируется интегрировать в энергосистему ветрогенерацию мощностью свыше 1 ГВт.

По данным компании ресурсная база «Восток Ойла» оценивается в 6,5 млрд тонн нефти. Добыча должна стартовать в 2024 году. К 2033 году планируется ежегодно поставлять 115 млн тонн нефти по трубопроводу в порт «Бухта Север» и далее на экспорт.

До этого Роснефть и китайская CNPC заключили соглашение о технологическом сотрудничестве в области проектирования и моделирования процесса гидравлического разрыва пласта.

Ранее дорожающая нефть и корпоративные новости способствовали взлету акций «Роснефти».