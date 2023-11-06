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Эксперты назвали причины ажиотажа на рынке загородной недвижимости

RT: россияне массово скупают участки под строительство загородных домов

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Александр Кожохин/РИА «Новости»

В последние годы наблюдается рост спроса россиян на землю для возведения загородного жилья. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный опрос экспертов.

Как отмечают эксперты рынка недвижимости, этот тренд начался еще в пандемию на фоне карантинных ограничений. Позже интерес граждан подстегнули растущие цены на городские квартиры, запуск сельской ипотеки, а также распространение льготных программ кредитования индивидуального жилищного строительства. С начала 2023 года спрос на все форматы загородной недвижимости вырос на 20-25%.

По словам представителя компании «Этажи» Антона Саукова, если раньше лидировал спрос на готовые дома, то сейчас россияне чаще интересуются именно земельными участками. Это связано с тем, что для многих такая покупка обходится дешевле, чем сразу готовый дом.

Как отметил вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов, в эконом-сегменте наблюдается переток спроса в сторону участков без подряда. Люди сначала приобретают землю, а потом копят на строительство.

Еще один стимул для рынка ИЖС — инвестиционный спрос. По словам эксперта Ирины Радченко, на фоне волатильности курсов валют россияне хотят вкладывать средства в недвижимость.

С начала 2023 года в РФ выдано 73 тыс. ипотечных кредитов на ИЖС на 315 млрд рублей. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам года количество таких займов может превысить 100 тыс. Благодаря льготным программам дома стали более доступны для россиян.

Ранее эксперт заявил о падении «ипотечного бума» и спрогнозировал цены на жилье.

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