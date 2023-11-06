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«СПБ Биржа» сообщила сроки консультаций по торгам иностранными акциями

«СПБ Биржа»: консультации по торгам иностранными акциями продлятся семь дней

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Михаил Терещенко/ТАСС

«СПБ Биржа» намерена вести консультации по торгам иностранными акциями после введения санкций не менее семи рабочих дней. Об этом сообщили в пресс-службе биржи.

В организации заявили, что приостановили торги ценными бумагами зарубежных компаний для проведения комплаенс-процедур. Иными словами, биржа намерена определить порядок действий в условиях санкций через взаимодействие с российскими и иностранными контрагентами.

«Мы предполагаем, что консультации займут не менее семи рабочих дней. Об их итогах «СПБ Биржа» оперативно сообщит», — говорится в заявлении организации.

США расширили санкции против России 2 ноября. Около 200 компаний попали в SDN-список, то есть были отрезаны от долларовой системы.

Помимо «СПБ Биржи» под санкции попали ряд банков, включая «Почта Банк» и «Русский стандарт», а также несколько дочерних компаний «Газпром нефти», МГТУ имени Баумана и другие организации.

Ранее новые санкции в отношении РФ приняли в Австралии.

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