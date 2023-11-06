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В Роскачестве рассказали, как следует покупать товары «черной пятнице»

Роскачество рекомендовало покупать товары до начала «черной пятницы»

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Depositphotos

Эксперты Роскачества порекомендовали не ждать скидок «черной пятнице» и купить нужные товары уже сейчас. Об этом сообщает ТАСС.

По их словам, до декабря, когда состоится «черная пятница», цены на товары могут еще вырасти из-за инфляции и роста издержек у бизнеса.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров посоветовал тем, кто хочет приобрести товар со скидкой, уже сейчас начать следить за ценами. Сделать это помогут специальные расширения для браузера или торговые агрегаторы, также можно делать скриншоты и записывать цены.

В организации уточнили, что отслежка цен поможет понять, на самом ли деле онлайн-магазин предоставляет скидку, или же цена товара до распродажи была искусственно завышена, а затем снижена.

Роскачество также указывает, что мониторинг предыдущих лет проведения «черной пятницы» по ряду товарных категорий и онлайн-услуг показал, что ряд продавцов действительно завышают цену в сезон распродаж.

Ранее стало известно, что каждый второй россиянин совершает покупки в «черную пятницу».

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