В Норвегии был поднят вопрос о замороженных в стране активах российского Центробанка

Норвежский парламентарий Ине Эриксен Серейде подняла вопрос о наличии в стране замороженных активов Центрального банка России. Об этом, ссылаясь на обращение Серейде к норвежскому правительству, сообщает «Лента.ру».

Депутат задала непосредственно министру финансов Норвегии Трюгве Слагсвольду Ведуму вопрос о том, есть ли у российского Центробанка финансовые активы в Норвегии, где они расположены, и заморожены ли они в связи наложенными санкциями.

Ранее сообщалось, что количество автомобильных поездок граждан России в европейские страны за год уменьшилось почти вдвое.

Причиной такого значительного сокращения стал введенный в сентябре прошлого года странами Евросоюза запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

До этого в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.