Стало известно, как россиян обманывают в магазинах

Любые акции и распродажи в магазинах ведут только к одному — увеличению прибыли у продавцов. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказали специалисты в области маркетинга и розничной торговли.

По словам руководителя коммуникационного агентства PGR agency Анастасии Бастрыкиной, призывы к экономии - это лишь манипуляции, чтобы увеличить выручку магазинов.

«На практике каждое решение маркетологов в торговых сетях и обычных магазинах нацелено на увеличение прибыли. Поэтому все призывы к экономии — не более чем маркетинговый ход», — пояснила Бастрыкина.

В качестве примера она привела акции «купи 3 по цене 2», которые на самом деле невыгодны для покупателя. Это подтверждает и завкафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов: «Такие приемы всегда направлены на то, чтобы клиент больше заплатил в конкретной покупке».

По его словам, отдельно товары стоили бы столько же, но при этом покупатель приобретает лишнее или ненужное и тратит больше. Другой распространенный прием — контрастные цены, когда рядом кладут товар с завышенной ценой, отметил Зобов.

Таким образом, эксперты призывают быть бдительными и не поддаваться на маркетинговые уловки, чтобы не тратить лишние деньги в магазинах.

До этого производителям товаров первой необходимости запретили менять объем упаковки.

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