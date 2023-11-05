В России рассказали об укреплении экономического суверенитета

В прошлом году Россия перешла к эпохе усиления своего суверенитета и формирования базы для его защиты. Об этом заявил первый зампред правительства Андрей Белоусов, передает ТАСС.

По словам Белоусова, суверенитет — это способность реализовывать собственную национальную повестку и цели развития в меняющемся мире. Он назвал семь условий суверенитета: собственные ресурсы для развития, самообеспеченность ключевыми ресурсами, инфраструктура, эффективные институты, устойчивость позиций в глобальной экономике, макроэкономическая стабильность и социальное развитие.

По мнению Белоусова, далеко не все страны обладают экономическим суверенитетом.

«В России есть все возможности, чтобы иметь все семь позиций, и, в значительной мере, все эти семь позиций уже были реализованы за вот эти первые два этапа», — подытожил Белоусов.

До этого Кремле оценили перспективы роста экономики России.

Ранее в МГУ заявили о пользе для экономики приема на работу всех инвалидов.