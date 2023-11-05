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Европа увеличила импорт российского топлива несмотря на санкции

«Известия»: страны ЕС активизировали закупки российского СПГ

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По данным экспертов, за 9 месяцев 2023 года объемы поставок российского сжиженного природного газа в ЕС значительно увеличились. Об этом сообщает газета «Известия».

Как отмечают специалисты, Испания и Бельгия на 50% нарастили закупки российского СПГ по сравнению с прошлым годом. Так, Испания импортировала из РФ 5,21 млрд куб.м газа, Бельгия — 3,14 млрд куб.м, а доля российского топлива в импорте для этих стран составила 26,5% и 37,2% соответственно. По словам эксперта В.Петрова, это связано с тем, что не все страны ЕС имеют собственные мощности по регазификации.

Между тем, как отмечают специалисты, Европа не в состоянии полностью отказаться от российских энергоносителей ввиду логистических преимуществ, а также отсутствия доступных альтернатив.

Эксперты полагают, что на фоне ужесточения «зеленой повестки» европейские политики вынуждены прибегать к прагматичному подходу, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона.

До этого стало известно, что Европа не откажется от СПГ из РФ из-за опасений дефицита.

Ранее российский суд назначил штраф в $1,5 млрд польской Europol GAZ.

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