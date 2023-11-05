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В России предложили открыть частные железные дороги для пассажиров

Росжелдор предложил Минтрансу разрешить пассажирские перевозки на частных ж/д

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Илья Наймушин/РИА Новости

Общественный совет Федерального агентства железнодорожного транспорта предложил Минтрансу разрешить транспортировку пассажиров по частным железным дорогам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на запрос Росжелдора заместителю министра транспорта Валентину Иванову.

В тексте объясняется, что данная инициативу позволит разрешить непростую ситуацию с транспортной доступностью моногородов, наукоградов, а также закрытых административно-территориальных образований.

Собственниками железнодорожных путей необщего пользования чаще всего являются промышленные предприятия, выступающие посредником между РЖД и пассажиром. В результате такие участки ж/д могут использоваться для перевозки сотрудников до места работы.

Исполнительный директор ассоциации «Промжелдортранс» Александр Маняхин уверен, что надо добиться решения вопроса о статусе пассажирских перевозок на железнодорожных путях необщего пользования.

Если стороны придут к соглашению и Минтранс одобрит эксплуатацию частных ж/д, направления будут популярны в отдаленных точках регионах РФ.

До этого стало известно, что в рамках Стратегии развития Сибири будут построены две железные дороги в Китай.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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