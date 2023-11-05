ФТС назвала долю бартерных сделок во внешней торговле России

Количество бартерных сделок во внешней торговле РФ сочли незначительным по сравнению с общим объемом контрактов с другими государствами. Об этом сообщил РИА Новости начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев.
«Если говорить о количестве внешнеторговых бартерных сделок, <…> то оно незначительное в сравнении с общим объемом внешнеторговых контрактов», — отметил он.
По словам Шкляева, бартер с разными странами предусматривает широкую номенклатуру товаров.
Руководитель управления напомнил, что внешняя торговля с использованием бартерных сделок возможна только при условии, когда предусмотрен обмен равноценными по стоимости товарами.
В конце октября временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов оценил перспективы восстановления товарооборота с ЕС.
Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.